لـ فورمة الساحل.. اتبع هذه النصائح

مع دخول فصل الصيف حيث الذهاب للشواطىء والمصايف، يحرص الشباب على الظهور بفورمة مثالية للجسم والتي يطلق عليها البعض "فورمة الساحل"، والتي تتطلب الكثير من الجهد والالتزام للحصول على نتيجتها.



يقول خبير اللياقة البدنية أحمد عشري، إن الحصول على فورمة الساحل شيء غير مستحيل يمكن للجميع تحقيقه، ولكن يجب الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن والمداومة على عمل التمارين الرياضية.

وأضاف أحمد عشري: "هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحصول على "فورمة الساحل" في أسرع وقت ممكن، منها المواظبة على تمارين الحديد، حيث يجب ممارسة تمارين الحديد وهي التمارين التي يستخدم فيها الأوزان أو رفع الاوزان الثقيلة بشرط أن تكون تحت إشراف خبير لياقة حتى لا تؤذي عضلاتك، ويفضل ممارستها لمدة لا تقل عن 5 مرات أسبوعيًا، وتعمل على زيادة وزن الكتلة العضلية وتقوي الأربطة و العظام و المفاصل، وتحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وتمنع انحناء الظهر".

وأضاف خبير اللياقة البدنية، أن رياضة الجري مهمة حيث يفضل ممارسة رياضة المشي أو الجري يوميًا في الهواء الطلق أو على جهاز المشي الإلكتروني، التي تنشط وتقوي حرّكة جميع عضلات الجسم، وتساعد على زيادة نشاط الدورة، و يمنع ترهلّات البطن وظهور "الكرش" ويحسن عملية التنفس الطبيعة .

وأكد أحمد عشري أنه لابد أن تختار النظام الغذائي المتكامل على حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتجنب تمامًا تناول الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون ويمكن استبدالها بالدجاج المشوي، إضافة الفاكهة والخضروات الطازجة للطعام، وتناول 25% من الدهون التي تحتوي على أوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون، والحرص على شرب من 3 إلى 5 لتر ماء يوميًا.

وأضاف أنه يجب تناول الفيتامينات التي ليس لها أثار جانبية، حيث يجب أن يصبح تناول الفيتامينات جزء من الروتين اليومي لحياتنا، و هي متوفرة في جميع الصيدليات، و تحسن وظائف الجسم وتزوده بالطاقة والحيوية.

