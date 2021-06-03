أحلى من الجاهز.. طريقة عمل إكلير حادق في المنزل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد”، طريقة عمل أكلير حادق في المنزل بأسهل الخطوات، فهو من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على شرائها من المحلات.

مقادير أكلير حادق:



1 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب ماء

ربع كوب زيت

رشة ملح

3 بيضات

2 باكو فانيليا

-الحشو

جبنة كريمى

طماطم

جبنة بيضاء

فلفل رومى أخضر

بقدونس



طريقة تحضير أكلير حادق



- يخلط الماء والزيت ويوضع الخليط على النار ليغلى.

- يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط حتى تصبح العجينة مثل الكرة.

- تضرب فى الخلاط لتبرد.

- يضاف البيض الواحدة بعد الأخرى.

- تضاف الفانيليا ويقلب كل الخليط.

- يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويشكل على ورق زبدة فى صينية.

- توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تترك لتبرد.

الحشو

- يخلط الجبنة البيضاء مع الطماطم أو الفلفل أو البقدونس.

- يحشى الاكلير بالجبنة الكريمى أو خليط الجبنة البيضاء.

- يقدم الإكلير.