أحلى من الجاهز.. طريقة عمل إكلير حادق في المنزل
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد”، طريقة عمل أكلير حادق في المنزل بأسهل الخطوات، فهو من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على شرائها من المحلات.
مقادير أكلير حادق:
1 كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب ماء
ربع كوب زيت
رشة ملح
3 بيضات
2 باكو فانيليا
-الحشو
جبنة كريمى
طماطم
جبنة بيضاء
فلفل رومى أخضر
بقدونس
طريقة تحضير أكلير حادق
- يخلط الماء والزيت ويوضع الخليط على النار ليغلى.
- يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط حتى تصبح العجينة مثل الكرة.
- تضرب فى الخلاط لتبرد.
- يضاف البيض الواحدة بعد الأخرى.
- تضاف الفانيليا ويقلب كل الخليط.
- يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويشكل على ورق زبدة فى صينية.
- توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تترك لتبرد.
الحشو
- يخلط الجبنة البيضاء مع الطماطم أو الفلفل أو البقدونس.
- يحشى الاكلير بالجبنة الكريمى أو خليط الجبنة البيضاء.
- يقدم الإكلير.