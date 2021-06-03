الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

كتب: شيماء مصطفى

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في الهند، انتشرت في أكثر من 62 دولة على الأقل، مع تفشي الوباء في آسيا وإفريقيا.

وحسب صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "نواصل ملاحظة زيادة في انتقال السلالة الهندية من كورونا بشكل ملحوظ، مع إبلاغ عدد متزايد من الدول عن تفشيها بكثرة".

وغيرت منظمة الصحة العالمية، اسم السلالة الهندية من "بي.1.617.2" إلى "دلتا"؛ لتبسيط الاسم العلمي لها.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن الدول التي تمتلك معدلات تطعيم مرتفعة ضد فيروس كورونا، شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة على مدى الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين؛ مما يوضح حقيقة أنه لم تخرج أي دولة من دائرة الخطر.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قالت الثلاثاء، إن سلالة كورونا الهندية، ما زالت تعتبر "مثيرة للقلق"، إذ قللت من أهمية سلالتين أخريين.