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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشهي

طريقة عمل معجنات الهوت دوج

معجنات بدون رائحة
معجنات بدون رائحة

يعشق الكثير من أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال تناول المعجنات، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل معجنات الهوت دوج بمذاق لا يقاوم وبشكل يجعل جميع الأطفال يقبل على تناولها إليك التفاصيل.

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مقادير معجنات الهوت دوج

 

هوت دوج
1 كيلو دقيق
ربع كوب نشا
2 بيض
ملح
سكر 
ثلث كوب ماء
نصف ملعقة بيكنج باودر
نصف كوب جبنة مبشورة
بصل
ثوم
بهارات مشكلة 
ثوم وبصل بودرة
ملح وفلفل للوجه
بيض 
لبن
فلفل اسود

 

طريقة تحضير معجنات الهوت دوج

 

* نضع النشا والدقيق في وعاء ونضيف السكّر والجبن والبيكنج باودر والملح ونقلّب جيّداً

* نضيف الماء والبيض ونعجنها للحصول على عجينة متماسكة ثمّ نغطّيها ونتركها حتى ترتاح

* نفرد العجينة على سطح صلب ثمّ نقطّعها لعدّة شرائح ونلفّ قطع الهوت دوج بالعجين، ثمّ نضعه في الصينيّة وندخله الفرن حتّى يتحمّر ثمّ نقدّمه مع الكاتشب

هوت دوج البيض طريقة عمل معجنات الهوت دوج طريقة عمل معجنات

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