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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي يشعل أزمة جديد مع الزمالك بتصريحات غامضة عن أزمة تجديده

صدى البلد

أشعل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك ، أزمة بشأن تجديد عقده مع فريقه والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووجه ساسي رسالة غامضة في حديثه للإعلام التونسي، حول مستقبله مع الفريق الأبيض، مؤكداً أنه لا يحب الحديث عن هذا الأمر حالياً ويعلم تماماً أن الرأي العام التونسي تصله العديد من الأنباء، ربما تكون غير دقيقة، خصوصا أنه بطبيعته شخص لا يحب الحديث كثيراً للإعلام.

وأشار ساسي إلى أنه سيخرج لتوضيح كل شيء، عقب انتهاء التجمع الدولي الحالي لمنتخب تونس وشرح كل ما دار مع ناديه.

وجاءت رسالة ساسي في الوقت الذي يتطلع خلاله مسؤولو القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد عقده، بعدما أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة الحالية بنادي الزمالك في تصريحات إعلامية أن المبلغ المالي الخاص بتجديد عقد ساسي متوافر بالقلعة البيضاء والكرة الآن في ملعب ساسي.

ونجح الزمالك في صرف جزء من مستحقات ساسي المتأخرة، بجانب وعود بإنهاء أزمة مستحقاته في غضون الأيام القادمة بشكل نهائي وهو الشرط الذي وضعه اللاعب لحسم ملف تجديد عقده بجانب رفع قيمة راتبه السنوي.

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الزمالك لـ ساسي: هيبان بتحب النادي ولا أونطة

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رب ضارة نافعة .. الزمالك يوجه رسالة حاسمة لـ فرجاني ساسي بشأن التجديد

عرض بيراميدز لضم ساسي

وتلقى ساسي عرضاً من نادي بيراميدز المصري براتب سنوي يبلغ مليون و800 ألف يورو ولكن اللاعب التونسي لازال رافضاً لفكرة التوقيع لأي نادٍ في مصر، انتظارا لرأي الزمالك.

بينما يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لحسم الملف مع ساسي، أملاً في الاحتفاظ بخدماته مع دوره المهم داخل الفريق بخلاف الشعبية الجارفة التي يملكها.

وانضم ساسي للزمالك في صيف 2018 قادماً من النصر السعودي وساهم في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية وبطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

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