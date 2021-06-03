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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط ترحيب.. الأمم المتحدة تدشن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد

مبادرة الرياض
مبادرة الرياض

أعلنت الأمم المتحدة، تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، مؤكدة أنها تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

وحسب قناة "العربية"، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، إن الفساد عمل غير أخلاقي وجريمة خطيرة عابرة للحدود، مثمنا دور السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد.

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وأوضح جويتريش أن تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أنها ستوفر أموالا مهمة لمواجهة تداعيات الجائحة.

واستطرد أن الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ستوفر 3 خيارات لتحقيق الهدف، كما ستعمل على مكافحة الإرهاب عبر الحدود.

ولفت إلى أن نجاح شبكة مكافحة الفساد العالمية يعتمد على الحوار بين الشركاء.

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