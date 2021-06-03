البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 40.468 مليار دولار في مايو

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لمصر بنحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي منذ يونيو 2020.



وقال البنك المركزي - عبر موقعه الإلكتروني - إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصل إلى مستوى 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه.



وبحسب البيانات، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ شهر يونيو 2020، بنحو 2.292 مليار دولار، بعد أن شهد تراجعًا من مستوى تاريخي مسجل عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020، بفعل تداعيات الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا.

