مخاطرها غير متوقعة.. تعرف على أضرار تناول الكبدة الفاسدة وطرق اكتشافها.. وكيفية إعدادها في المنزل

أضرار الكبدة الفاسدة

طرق اكتشاف الكبدة الفاسدة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تحتوي الكبدة على العديد من الفوائد الصحية، ويخزن كبد الحيوانات أيضًا العديد من المغذيات الدقيقة المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي عددًا من الوظائف الحيوية، ونتيجة لذلك ، تحصل على جرعة مركزة جدًا من التغذية عندما تأكل الكبد.

أضرار الكبدة الفاسدة

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، تعد الكبدة مصدرًا غنيًا بالحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم وفيتامين أ وفيتامين ب مثل الكولين والبيوتين، كمية هذه العناصر الغذائية في حصة واحدة من الكبد تفوق بكثير تلك الموجودة في معظم الأطعمة النباتية.

من الخطورة تناول الكبد الفاسد لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية.

تنمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض بسرعة في الطعام الذي يُترك في درجة حرارة الغرفة ويزداد احتمال حدوثه في الطعام الفاسد.

البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في الكبد واللحوم بشكل عام هي السالمونيلا والشيغا التي تنتج سموم الإي كولاي (STEC)، وتحدث حالات تفشي العدوى المرتبطة بهذه البكتيريا بشكل متكرر، وقد يستغرق ظهور الأعراض عدة أيام.

طرق اكتشاف الكبدة الفاسدة

يؤثر التلف والبكتيريا المسببة للأمراض على الكبدة واللحوم بشكل عام، كما إن بكتيريا التلف بشكل عام ليست ضارة ولكنها تتسبب في فقدان الطعام لجودته ورائحته وطعمه السيئين.

من ناحية أخرى، تعتبر البكتيريا المسببة للأمراض خطيرة ، حيث يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي، علاوة على ذلك ، فإن التلف يزيد من احتمالية وجودهم في طعامك.

لذلك، يجب عليك دائمًا التخلص من اللحم الفاسد لتجنب استهلاك الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

فيما يلي 4 طرق لمعرفة ما إذا كانت الكبدة قد تتعرض للتلف:-

1 - التحقق من اللون : يجب أن تكون الكبدة باللون الأحمر، وإذا تحول سطحه إلى اللون الأزرق تمامًا أو نما العفن ، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه.

2 - التأكد من الرائحة : ينتج عن اللحم او الكبد الفاسد رائحة زنخة تدل على خطورة تناوله.

3 - عادة ما يكون لها ملمس لزج نتيجة للبكتيريا ، قد تلاحظ ظهور مناطق سوداء أو خضراء ، مما يعني بوضوح أن الفطريات بدأت في النمو.

4 - يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الفاسدة إلى أمراض مزمنة تنقلها الأغذية ، مثل سرطان القولون والتهابات الجهاز الهضمي وغير ذلك لذا احترس وتناول اللحوم بعناية.

طريقة عمل الكبدة

تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلا الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثيرون، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات.

المكونات:-



كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

بصل شرائح

ثوم مفروم

زيت

فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

ربع ملعقة كزبرة جافة

قليل من الكمون​

طريقة تحضير الكبدة

1-احضرى وعاء عميقا وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.

2-ضعى فى الوعاء قليلا من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا

3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.

4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.

5-يضاف عصير الليمون للكبدة عند التقديم، ويتم تناولها فى ساندويتشات مع سلاطة الطحينة والثومية والخيار المخلل إضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.