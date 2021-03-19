هل الكبدة مخزن للسموم ولا ينصح بأكلها؟.. طبيب يجيب

كشف الدكتور شحاتة شنودة مدير ادارة حلوان البيطرية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة حقيقة أن الكبد مخزن للسموم ولا ينصح بأكلها.

وقال الطبيب البيطري : "الكبد لايخزن السموم(ليس مخزن للسموم) بل وظيفتة يتخلص منها ، فهو عضو بالجسم وظيفته تكسير بعض المركبات الضارة وتحويلها الي مركبات اقل ضررا علي الجسم".

وأوضح قائلا:" ليس مخزن للسموم وماينطبق علي جميع أعضاء الجسم بما فيها العضلات والجلد ينطبق علي الكبد"

وأكد مدير ادارة حلوان البيطرية أن من وظائف الكبد ايضا أنه يعمل كمخزن غذائي لاحتياج الجسم (سكر-بروتين-فيتامينات) وخاصة في وقت الجوع او الصوم.





وفي سياق آخر ، قامت إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية بناءًا على تعليمات الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بعمل قافلة علاجية ومسح تناسلى فى منطقة المعصرة ودير الأنبا برسوم التابعة لإدارة حلوان البيطرية مع أطباء إدارة حلوان .





شارك في الحملة د.إيهاب صموئيل رئيس قسم التلقيح الاصطناعي، حيث تم الفحص الحيوانات إجراء تلقيح اصطناعي لأنثى الجاموس وتم علاج حالات خمول المبايض،وتم رش الحيوانات وتجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.



