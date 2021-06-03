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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الأوقاف" تفتتح 19 مسجدا غدا..وخطبة الجمعة "كيف نستمطر الرحمات الربانية"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (14) مسجدًا إحلالاً وتجديدًا، و(5) مساجد بعد صيانتها وترميمها  وإعادة تأهيلها ، وذلك غدا الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1456) مسجدًا، منها (1346) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (110) مساجد صيانةً وترميمًا. 

 

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة  تحت عنوان " كيف نستمطر الرحمات الربانية ".

وأكد الوزير على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

 

وعن أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها : 
أولًا : مساجد الافتتاحات :


مديرية أوقاف أسيوط


1. العلي القدير – أبو كريم - ديروط وزارة الأوقاف
2. التوحيد – دير القصير- القوصية شرق وزارة الأوقاف
3. الرحمن – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ


4. السلاهيب – الحامول  وزارة الأوقاف 
5. الإخلاص – العلوى - فوه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6. القزاز القبلي – قرية القزاز - دسوق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف بني سويف


7. أولاد عبد الشافي – الجمهود - الفشن وزارة الأوقاف
8. عويس جاد المولى – بهبشين -ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9. التقوى- أبو شهبة - إهناسيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف البحيرة


10. النصر عوايد ضيف –  كفر الدوار  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. الشعيرة الغربي – إيتاي البارود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12. أبو عامر – قرية طيبة - الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 


مديرية أوقاف قنا


13. عمر بن الخطاب – قرية بركة – نجع حمادي  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
14. العتيق بكرم الديب - اقليت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :


مديرية أوقاف الدقهلية


15. الكبير – كفر الشناوي – مركز شربين وزارة الأوقاف

16. التوحيد بالألف الحصص – مركز شربين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17. القصبي - بنشا – مركز نبروه  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف  قنا


18. مسجد الميناء النهري – التابع للمرسى السياحي  توسعة وصيانة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


19. الإيمان – نجع عواد – الكراتية- قوص  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وزير الاوقاف موضوع الخطبة

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