أسامة الأزهري ينعي والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق

نعى الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والتي وافتها المنية اليوم الخميس.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى".

وتوفيت اليوم والدة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.