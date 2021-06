أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

معظمنا اتفرج في رمضان أو بعد رمضان على مسلسل "لعبة نيوتن" و أبطاله الممثلين الموهوبين . أنا كمان زيكم اتفرجت عليه . لما لقيت فيه كلمة نيوتن ، حبيت أشوف المؤلف و المخرج "تامر محسن" كاتب إيه عن العالم إسحاق نيوتن. و إزاي عملو مسلسل درامي . لقيته طبق النظريات على المستوى الاجتماعي بنظرية عبقريه .



أنا أحمد فريد ، من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية .



مش معنى إني عايش في المانيا ، و إني في مجال علمي و هو مجال الفضاء ، إني مش متابع اللي بيحصل في مصر أو في المجالات التانيه . بالعكس ، أم الدنيا ، الدنيا كلها لازم تتابعها ، علشان أم الدنيا . و مجال الفن ، أنا بحبه بالفطره ، و زي ما في ناس من حضراتكم عارفين إني كمان بمثل في أدوار صغيره جدا في التلفزيون و السينما الألماني . بس حاجات صغيره جدا لا تذكر . و لكن اتعلمت منها كتير عن مجال الفن .



نرجع لمسلسل "لعبة نيوتن " و تصوير نظريات نيوتن . و مع احترامي لكل طاقم العمل . ممكن فنانين يقرأو المقال بتاعي و توضح ليهم لأول مره بعض النقاط اللي ممكن مكنتش واضحلهم قبل كدا. لكن أداء كل فنان من فنانين و فنانات المسلسل كان أداء قوي و عبقري جدا . لازم كمان أوضح إني مش ناقد فني ولكني رجل علم بيحب الفن .



يلا نفتكر مع بعض ، مين أصلا "إسحاق نيوتن". دا عالم إنجليزي عندو ثلات نظريات . و كثير من العلوم و النظريات الأخرى ، مبنيه على نظريات نيوتن الثلاثة ، و تفرع نظريات علميه كتير جدا مبنيه على نظريات نيوتن الثلاثة . يعني راجل ليه قدره العلمي في مجالات علميه عديده .



زى ما ذكرت إن نيوتن ليه ثلات نظريات ، لازم أفكركم، إن مسلسل لعبة نيوتن كان فيه ثلات رجاله ، كل راجل بيمثل نظريه . و الثلاث رجاله دي كان في منهم إتنين بيشاركوا نفس البطلة و الثالت معاه بطله لوحده، و لكن نفس البطلة دي بتشارك بطل من البطلين التانيين . مش قلتلكم الموضوع معقد، علشان كدة شابو "تامر محسن"



تبسيط نيوتن :

لو راكب دراجه (عجله) هل لاحظت إن من الصعب البدء في التبديل بدلا من الاستمرار فيه بسرعه ثابته ؟ أو تتساءل إيه اللي يخلي دراجتك تتحرك؟



أو إيه سبب دفعها للأمام بدلا الدفع ألجانبيي أو الخلفي . ماكنش في إجابه على السؤال دا لغاي القرن السابع عشر لغاية وصف إسحاق نيوتن أساسيات الحركة. وفهمنا الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة.



اللي توصلو نيوتن هو أن الأشياء تميل إلى الاستمرار في فعل ما تفعله بالفعل. عشان كدا لما تتوقف دراجتك ، تتوقف الدراجه ، وعندما تسير ، تظل تسير . يميل الكائن المتحرك إلى البقاء في حالة الحركة. والأشياء في حالة ثابته تميل للبقاء في حالة ثابته



و دا هوا قانون نيوتن الأول. يسميه الفيزيائيون قانون القصور الذاتي ، وهي طريقة خيالية للقول "أن الأجسام المتحركة لا تسرع تلقائيًا أو تبطئ أو تغير اتجاهها. إنه هذا الجمود الذي يجب عليك التغلب عليه لتحريك دراجتك.

و في وجهة نظري الشخصية ، إن دي كانت شخصية "بدر أبو النجا " اللي كان بيمثلها الفنان الموهوب "سيد رجب" و بجانبه الفنانه الجميله التونسيه "عائشة بن أحمد".



قانون نيوتن الثاني. من الناحية الرياضية الحسابية ، يقول نيوتن ، تلك القوة هي حاصل ضرب تسارع الكتلة المضاعفة لتسبب في تسريع جسم ما أو دفعه العكسي ، يجب تطبيق قوة. كلما زادت القوة التي تمارسها ، زادت تسارعك وزادت كتلة دراجتك ، وكلما زادت الكتلة لديك أيضًا ، زادت القوة التي يتعين عليك استخدامها لتسريع نفس المعدل. و دا هو السبب، أنه من الصعب جدا تحريك دراجة بقوة 10000 رطل. القوة اللي بتطبقها من خلال دفع رجليك لأسفل على الدواسات ، هي اللي تسمح لك بالتغلب على قانون نيوتن للقصور الذاتي. كلما ضغطت بقوة على الدواسات ، زادت القوة وزادت تسارعك. و دا اللي مثلو ببراعة "تيسون" في حلبة الملاكمة الفنان "محمد ممدوح" و إختياره للدور ده هو إختيار رائع و مفيش ممثل تاني كان يقدر يقوم بالدور ده غيره . و طبعا مع الجميله الفنانه "منى زكي" طبقت قانون نيوتن التاني بطريقه عبقريه . و هو الدفع العكسي ، كان "حازم" اللي هو "محمد ممدوح" كان بيضغط على دواست الدراجه لدفعها ، زي مكان بيحاول يساعد "هناء" أو "منى زكي" في الأول و كان نجاحها معتمد على دفعت حازم . لكن حازم ضغط على البدال لغاية ماكسرو .



قانون نيوتن الثالث ، لكل فعل رد فعل متساوٍ ومعاكس. كلنا عارفين مثل الكرة نطاطة. لما تصطدم الكرة النطاطة بالأرض ، فإنها تسبب قوة هبوط للأرض. تتفاعل الأرضية عن طريق دفع الكرة بنفس القوة ، ولكن في الاتجاه المعاكس ، لأعلى ، مما يتسبب في ارتدادها إليك.



شخصية "مؤنس" اللي أداها الفنان النجم الدنجوان محمد فراج ، و حبب معظم جمهور مسلسل "لعبت نيوتن" فيه . نظرية سهله لكن معقده شويه . عندما تدور عجلات دراجتك في اتجاه عقارب الساعة ، فإن أجزاء كل إطار تلامس الأرض تندفع للخلف مقابل الأرض: الحركة تدفع الأرض إلى الأمام بنفس القوة : رد الفعل. حط في اعتبارك أن عندك إطارين للدراجات ، كل واحد يشكل زوج عمل / حركة مع الأرض. وبما أن الأرض كبيرة جدا ، بالمقارنة مع دراجتك ، فهي تتحرك من القوة التي تسببها إطارات دراجتك التي تدفع للخلف ، لكنك تدفع للأمام. فكان مؤنس في وقت من الأوقات سبب في إندفاع هناء للأمام . لكن غلطه واحدة صغيره من مؤنس سببت في التنافر العكسي أو الاندفاع العكسي . و ده كان مسلسل لعبة نيوتن . بيج زيي أو الفنان الشاب أدم الشرقاوي ، عامل مساعد خارجي لتطبيق النظريه على العلاقة الإجتماعية

Adam Al- Shar : you were the external support to the theory، as exactly what you are



و بمناسبة العلاقات الإنسانية ، سلام على كل عاشقين بالخفاء ، الذين عرفوا أن العلاقه المكشوفه لا تدوم ، المحبين لمقولة : كشرجتين يمر بيننا الناس و لا يعرفون أن جذورنا تعانق -

- جلال الدين الرومي



لا تسمح أن يكون الموقف أكثر أهمية من العلاقه - جون سي ماكسويل.