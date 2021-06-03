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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيروس كورونا

الكويت
الكويت

وجهت وزارة  الداخلية الكويتية نداءا عاجلا للمواطنين والمقيمين  بضرورة التقيد بقرارات مجلس الوزراء والتي أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالإشتراطات الصحية وتجنب التجمعات في الأماكن العامة والخاصة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها  إلى الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن وزارة الصحة والتي توضح الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ومايمثله ذلك من خطر على سلامة الجميع.

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وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم التقيد بما جاء في تلك القرارات وضرورة مواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.

ويشار الي ان الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة توضح الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الكويت. 

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