بفيديو قصير .. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة هاجر أحمد فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هاجر أحمد في الفيديو وهي تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب ابرز ملامحها الجميلة، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

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