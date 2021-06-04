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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشارا بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الناتو ومحاربة الهجمات السيبرانية

مستشارا بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الناتو ومحاربة الهجمات السيبرانية

صدى البلد

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن مستشار الرئيس للأمن القومي جيك ساليفان، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون العديد من القضايا الدولية وبينها تعزيز الناتو والتصدي للتحديات.

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي في أعقاب اللقاء بين المستشارين الأمنيين يوم الخميس، أنهما "بحثا العمل على تعزيز وتحديث الناتو والتصدي للتحديات مثل النشاط السيبراني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب".

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وأضاف البيان أنهما تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

واتفق المسؤولان على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة.

وناقشا كذلك القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو هذا الشهر.

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