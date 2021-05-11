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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر هجمة قرصنة على البنية التحتية للطاقة الأمريكية في التاريخ| تقرير

قرصنة على البنية
قرصنة على البنية التحتية في امريكا

صدر إعلان طوارئ لـ 18 ولاية أمريكية؛ لإبقاء خطوط إمداد الوقود مفتوحة، بعد هجوم إلكتروني، دمر أكبر خط أنابيب للبنزين في الولايات المتحدة.
 

ويُعتقد أن اختراق خط أنابيب كولونيال، الذي يوفر البنزين والديزل ووقود الطائرات عبر 5500 ميل إلى الساحل الشرقي، ليلة الجمعة، هو أكبر هجوم ناجح على البنية التحتية للطاقة الأمريكية في التاريخ.
 

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وقالت شركة كولونيال بايبلاين إنها اضطرت لإغلاق جميع عمليات خطوط الأنابيب، كإجراء احترازي؛ بعد أن أصبحت ضحية لهجوم إلكتروني من برمجيات الفدية - وهي تقنية يتم فيها اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالضحية ثم المطالبة بالدفع لإلغاء تأمينها-.
 

ويعتقد أن دارك سايد، وهي جماعة قرصنة روسية، كانت وراء الهجوم، وفقًا لمصادر حكومية، ولم تذكر كولونيال ما إذا كانت قد دفعت أو تتفاوض على فدية.

 

ولا تزال الحكومة الأمريكية تعمل على تأمين الشبكة، حيث دخل الإغلاق لوقف هجوم الفدية الإلكتروني يومه الرابع، أمس الإثنين.

 

يأتي ذلك، في الوقت الذي حذرت فيه وزيرة التجارة، جينا ريموندو، من أن مثل هذه الهجمات التكنولوجية "موجودة لتبقى".
 

وقالت: "هذا ما يجب أن تقلق الشركات الآن بشأنه".. "لسوء الحظ، أصبحت هذه الأنواع من الهجمات أكثر تكرارًا... وعلينا العمل في شراكة مع الشركات لتأمين الشبكات للدفاع عن أنفسنا".
 

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وأصدرت وزارة النقل إعلانًا إقليميًا للطوارئ، يوم الأحد، يخفف من لوائح ساعات الخدمة للسائقين الذين يحملون البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية المكررة في 17 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

 

ويتيح لهم العمل لساعات إضافية أو أكثر مرونة لتعويض أي نقص في الوقود مرتبط بانقطاع خط الأنابيب.
 

والولايات هي: “ألاباما، أركنساس، دي سي، ديلاوير، فلوريدا، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ميسيسيبي، نيو جيرسي، نيويورك، نورث كارولينا، بنسلفانيا، ساوث كارولينا، تينيسي، تكساس، فيرجينيا”.


وقالت "كولونيال" في وقت سابق، الأحد، إنها فتحت بعض خطوط التسليم الأصغر ، لكن النظام الرئيسي لم يعمل بعد.


وأضافت كولونيال في بيان: "بينما تظل خطوطنا الرئيسية غير متصلة بالإنترنت ، فإن بعض الخطوط الجانبية الأصغر بين المحطات ونقاط التسليم تعمل الآن" ، مضيفة أنها "ستعيد نظامنا بالكامل إلى الاتصال بالإنترنت فقط عندما نعتقد أنه من الآمن القيام بذلك".
 

وتابعت: "لقد بقينا على اتصال مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية الأخرى ، بما في ذلك وزارة الطاقة التي تقود استجابة الحكومة الاتحادية".

 

واسترسلت: “الحفاظ على الأمن التشغيلي لخط الأنابيب لدينا ، بالإضافة إلى إعادة أنظمتنا بأمان إلى الإنترنت ، تظل أهم أولوياتنا”.
 

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وقالت “بلومبرج نيوز”، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن المتسللين أخذوا ما يقرب من 100 جيجابايت من البيانات من شبكة كولونيال، يوم الخميس، قبل يوم من إغلاق خط الأنابيب، قبل المطالبة بفدية.
 

وقال الخبراء إن الحادث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للشركات بشأن نقاط الضعف التي يواجهونها. 

 

فيما قال السيناتور بيل كاسيدي: "لا يمكن المبالغة في تداعيات ذلك على أمننا القومي".


ويعد الإغلاق المطول للخط- الذي وصفه أحد المحللين بأنه “البنية التحتية الوداجية”، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مضخات البنزين قبل ذروة موسم القيادة في الصيف ، مما يمثل ضربة محتملة للمستهلكين الأمريكيين والاقتصاد.
 

وقال مسؤولان بالحكومة الأمريكية لرويترز إن المتسللين هم على الأرجح مجموعة محترفة في مجرمي الإنترنت وإن مجموعة يطلق عليها اسم "دارك سايد" كانت من بين المشتبه بهم المحتملين.


وتشتهر DarkSide بنشر برامج الفدية وابتزاز الضحايا - مع تجنب الأهداف في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. يعتقد أن مقرها في روسيا.


وظهر DarkSide لأول مرة في أغسطس 2020 ، واستخدم برنامج الفدية الخاص به على شركات بما في ذلك CompuCom ، وهي شركة تابعة لـ Office Depot ، بالإضافة إلى القسم الكندي لشركة تأجير السيارات Enterprise.


ووفقًا لشركة أمان البيانات Arete ، يكتشف DarkSide نقاط ضعف في الشبكة ، ويحصل على إمكانية الوصول إلى حسابات المسؤول ، ثم يجمع البيانات من خادم الضحية ويقوم بتشفيرها، والبرنامج يترك ملف نصي “مذكرة فدية” مع المطالب.
 

وقالت “آريت" إن متوسط ​​الفدية يزيد عن 6.5 مليون دولار ، وتؤدي الهجمات إلى ما معدله خمسة أيام من التوقف عن العمل.
 

وهناك مخاوف الآن من ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط والديزل في الولايات المتحدة.


وخط أنابيب كولونيال مسؤول عن نقل أكثر من 100 مليون جالون من الوقود - 2.5 مليون برميل - يوميًا عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين تكساس ونيوجيرسي، كما أنه يخدم بعضًا من أكبر المطارات الأمريكية ، بما في ذلك مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا ، وهو أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة المسافرين.


وقال أحد خبراء الطاقة لـ موقع بولوتيكو إنه "الهجوم الأكثر أهمية والأكثر نجاحًا على البنية التحتية للطاقة التي نعرفها في الولايات المتحدة".


واستعانت الشركة- التي تتخذ من جورجيا مقراً لها- بشركة خارجية للأمن السيبراني للتحقيق في طبيعة الهجوم ونطاقه وتم استدعاء الوكالات الفيدرالية للمساعدة.
 

ويتوقع خبراء آخرون أن يؤدي الإغلاق المطول إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والديزل - خاصة في النصف الشرقي من البلاد.
 

وأخبر أحدهم مجلة نيوزويك أن سائقي السيارات يجب أن يتوقعوا ارتفاعًا في الأسعار في المضخة إذا استمر الانقطاع خمسة أيام أو أكثر، مما قد يؤدي إلى نقص، ومع ذلك، هناك محلل طاقة آخر يطالب بالهدوء في الوقت الحالي.

أمريكا كورية الجنوبية وزيرة التجارة وقود الطائرات هجوم الكتروني البنزين النفط النقل مايكروسوفت تكساس وزارة النقل البنية التحتية

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