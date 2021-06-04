بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية

نقلت القناة الأولى المصرية، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة اليوم 4/ 6/ 2021م تحت عنوان " كيف نستمطر الرحمات الربانية " .

وأكد الوزير على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



وتابع وزير الأوقاف، نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

هل يجوز أداء تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة ؟



قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، إن المذهب الشافعي يرى أنه إذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استُحِبَّ له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويُكرَه الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يُستحَبُّ أن يتجوَّز -يخفف- فيهما ليسمع بعدهما الخطبة.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه بمجلس الجمعة الأسبوعي ، أن الشافعية استدلوا على ذلك بحديثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَال: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» رواه مسلم (875).

وأشار إلى أن المذهب المالكي يرى أنه إذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يتنفل بالصلاة.



