بايدن يضع هواوي على رأس 59 شركة صينية للحظر التجاري على غرار ترامب

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرارا بحظر 59 شركة صينية على رأسها شركة هواوي، نظرا لتشكيل هذه الشركات خطورة كبيرة على الأمن القومي الأمريكي.



وبحسب صحيفة Business Standard فإن الشركات التي تم وضعها على قائمة الحظر التجاري للولايات المتحدة من ضمنها أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين أولهم هواوي، حيث تدعي الحكومة الأمريكية أن هذه الشركات لها علاقات مع الجيش الصيني.



وتتضمن أسباب حظر شركات التكنولوجيا الصينية، عملها في صناعة تقنيات لها علاقة بالمراقبة والاستطلاع، وصناعة الطيران والسفن، وتصنيع كاميرات المراقبة وتقنية التعرف على الوجه وصناعة المعدات العسكرية.



ويتواجد على قائمة الحظر التجاري للولايات المتحدة عدد كبير من شركات التكنولوجيا الصينية التي كان قد أدرجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي بدأ حظرها منذ شهر مايو 2019 .



ومن المقرر أن يسري الحظر على الاستثمارات الجديدة في 2 أغسطس القادم ، وذلك وفقًا لعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين لم يريدوا الكشف عن هويتهم، كما أكدوا أنه سيكون أمام المستثمرين الأمريكيين سنة واحدة للتصفية بالكامل مع شركات التكنولوجيا الصينية المحظورة.

