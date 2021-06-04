رئيس جامعة القاهرة ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والتي وافتها المنية مساء أمس.

وأعرب الدكتور محمد الخشت عن خالص تعازيه لأسرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، داعيًا للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

شيعت جنازة والدة المستشار عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي .



وحضر عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة لتقديم واجب العزاء وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.



توفيت أمس الخميس والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.



جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس الشيوخ أمس الخميس.



ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن.



وقال في برقية النعي: "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



كما بعث المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.