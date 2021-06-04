الطفرة المزدوجة .. سلالة جديدة تصيب المحصنين بلقاح كورونا فى الهند

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين هنود عن فيروس كورونا بالهند في معهد All India للعلوم الطبية بنيودلهي ومعهد علم الجينوم وعلم الأحياء التكاملي، أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد للمطعمين بشكل كامل أو جزئي، تسبب فيها النوع B.1.617 من العدوى، والذي يتضمن ثلاث سلالات.

سلالة مخترقة

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنه تم اكتشاف سلالة جديدة في الهند من فيروس كورونا تصيب الحاصلين على اللقاح وتدعىB.1.617 ، وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده، وفقا لما نشر في موقع نوفوستي.





وشملت الدراسة تحليل 63 حالة إصابة مخترقة، وتلقى 36 مريضا جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 27 آخرون جرعة واحدة، وتلقى عشرة مرضى لقاح "كوفيشيلد" فيما أخذ 53 شخصا لقاح "كوفاكسين".



سلالة مخترقة بالهند تصيب المحصنون بلقاح فيروس كورونا



وتابع الباحثون، أن المرضى الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة بعدما تلقوا لقاح فيروس كورونا تر كانوا 41 رجلا و 22 امرأة، تراوحت أعمارهم ما بين 21 و91 عاما مع متوسط أعمارهم 37 عاما، ولم يكن أحدهم يعاني من أي أمراض مصاحبة يمكن أن تكون عاملا مهيئا للإصابة بالعدوى المخترقة.



وأوضح الباحثون، أنه خلال الدراسة تم العثور على سلالة من نوع B.1.617 لدى معظم الحالات، وتم تحديد السلالة B.1.617 لأول مرة في ولاية ماهاراشترا الهندية، وتعرف أيضا باسم سلالة الطفرة المزدوجة، وقد تم رصدها مؤخرا في العديد من البلدان.



واشار الأطباء الهنود، إلى إن هذه السلالة قد تكون أحد أسباب ظهور الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد في الهند.