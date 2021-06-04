عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، على خلفية إعلان مستشار الرئيس تجاوز مصر الموجة الثالثة من  فيروس كورونا ، إن الفطريات من مكونات الأرض وظهورها ليس بالجديد ، لافتا إلى أن اختفاء الفطريات ينهي الحياة على الأرض ، لما لها من دور في التخلص من المخلفات العضوية .

وأضاف الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن نوع الفطريات المتطفل هو الذي قد يؤدي لمشاكل صحية وعضوية ، وهي موجودة في الأماكن الطبيعية والتربة ويتعايش معها بشكل كبير .

وأوضح أن مواجهة العالم لـ أزمة عالمية مثل أزمة فيروس كورونا ، هو سبب إلقاء الضوء بشكل قوي على ظهور الفطر الأسود ، وذلك مع اهتمام العالم بأية متغيرات قد تحصل نتيجة الإصابة بكورونا .

وتابع أن الفطريات تصيب الإنسان في حالة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية ، وضعف الجهاز المناعي ، نظرا لأنها ذات طبيعية انتهازية , معقبا : " الفطر الأسود يشبه النبات ولكنه بدون كلورفيل .. وهي المادة الخضراء " .

ولفت أن الفطر من الصعب أن يصيب الإنسان في الحالة الطبيعية ، ولكن الإكثار من مثبطات المناعة وأدوية المضاد الحيوي ، أحد أسباب انتشار الإصابة بالفيروس ، نافيا أن يكون " الزنك" أحد مسببات الفطر الأسود ، ولكنه من الممكن أن يكون أحد عناصر التغذية للفطر   

اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا الفطر الأسود الفطريات استشاري تحاليل

ترشيحاتنا

صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

إنجاز عظيم..الفلاحين : تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 90%

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الزراعة فى أسبوع.. جولة مفاجئة للوزير واستمرار حركة الصادرات للسعودية.. انفوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

بعد سقوط نتنياهو.. إخواني يشارك في تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة.. من هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ