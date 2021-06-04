محمد فراج يكشف مفاجأة لم يلاحظها الجمهور في مسلسل لعبة نيوتن

كشف الفنان محمد فراج، عن مفاجأة بمسلسل لعبة نيوتن، موضحا:" خضت أغلب المسلسل بدقن حقيقية، وآخر جزء من المسلسل بدقن مستعارة".

وأضاف فراج، خلال حواره ببرنامج "معكم مني الشاذلي" تقديم الإعلامية مني الشاذلي والمذاع عبر قناة "سي بي سي:،: “دقني تعبتني جدا، واضطريت في آخر جزء من المسلسل إني أحلقها؛ لارتباطي بأعمال أخرى، وهي معلومة جديدة محدش يعرفها”، مردفا: "قعدت مع المخرج، وطلبنا نعمل دقن زيها، ومحدش لاحظ التغيير".

ونوه بأنه شارك في مسلسلي ضد الكسر، ولعبة نيوتن، لافتا إلى أن لعبة نيوتن كان مقررا عرضه فى العام الماضي، ولكن كورونا أجلت عرض المسلسل للعام الحالي.

وأشار إلى أنه عندما بدأ في مسلسل ضد الكسر؛ كان قد انتهى بنسبة 90% من مسلسل لعبة نيوتن.

