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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

نتنياهو ونجله
نتنياهو ونجله

قررت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"تويتر" و"انستجرام" تجميد حسابات نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بسبب دعوته للتظاهر أمام منزل أحد نواب الكنيست.

وقال نتنياهو الابن إنه تم تجميد صفحتيه على "فيسبوك" و"إنستجرام" لمدة 24 ساعة و"تويتر" لمدة 12 ساعة بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل نير أورباخ، النائب عن حزب "يمينا".

ويسعى حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو، لاستمالة أورباخ للتصويت ضد "حكومة التغيير" التي تم تشكيلها بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينت، والتي يعتبر "يمينا" شريكا أساسيا فيها.

ونشر يائير نتنياهو العنوان الشخصي للنائب، ما يتعارض مع قواعد "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المنشورات تحريضا على العنف.

ودان حزب "الليكود" تجميد حسابات نتنياهو الأصغر، معتبرا إياه "قمعا لقوى اليمين" و"رقابة سياسية".

ويأتي ذلك بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل، تجمع بين طيف واسع من القوى السياسية من اليمين إلى اليسار، من شأنها أن تطيح بنتنياهو لأول مرة منذ 12 عاما في حال مصادقة الكنيست عليها.
 

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