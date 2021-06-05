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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنفوجراف| تعرف على إجراءات إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.. تفاصيل

صدى البلد

 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى  تعرف على الإجراءات اللازمة : 

 

  •  بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا
  •  المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر
  •  تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة
  • سيتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى
  • عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو المقبل
  •  صرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه للميكروباص.

 

  •  أسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق
  •  المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ 

 

السيارات الغاز الطبيعى المبادرة الرئاسية القيادة السياسية المركبات

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