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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدعومة بقوات الإحتلال .. اسرائيليون يدشنون بيوتاً متنقلة في أراضي فلسطينين جنوب الخليل

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أفادت وكالة أنباء صفا الفلسطينية قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، بتدشين 4 بيوت متنقلة "كرافانات" في أراضي الفسطينيين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت “ صفا ” عن مصادر محلية أن مستوطني "فتية التلال" بحماية قوات الاحتلال نصبوا البيوت المتنقلة في أراضي تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في خربة زنوتا.

وأضافت المصادر أن الأراضي  بمحاذاة مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.

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وأوضح مواطنو قرية "زنوتا"، أن الهدف من وراء نصب هذه "الكرافانات" هو الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الخربة؛ لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنون الضفة الغربية

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