قتلوهم بلا رحمة.. مجزرة إرهابية في دولة إفريقية راح ضحيتها 100 قتيل

لم يتمكن أحد من إنقاذهم

أكدت حكومة بوركينا فاسو، إحدى الدول الإفريقية اليوم السبت، نبأ الجريمة الإرهابية المروعة التي راح ضحيتها عشرات الأرواح البريئة، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الحكومة البوركينية إن مسلحين إرهابيين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم ليلي على قرية في شمال البلاد.



وفي بيان لها، قالت الحكومة إن الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق، واصفة المهاجمين بـ"الإرهابيين".

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش".

وعادة ما تتخذ الجماعات الإرهابية مخالفة أفكار قرية ما لأفكارهم ذريعة لأن يقوموا بقتلهم دون رادع أو رحمة، أو لأن أهالي مكان ما لم يتعاون معهم.