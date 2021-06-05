عاجل
أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين خطف وهتك عرض وقتل.. 3 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ريماس طفلة الدقهلية أخبار التعليم.. ألغاء ندب ملاحظ بمدرسة ناصر فى قنا.. وشوقي: ننصح طلاب الثانوية حل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم استشاري مخ وأعصاب يكشف أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يتمكن أحد من إنقاذهم

قتلوهم بلا رحمة.. مجزرة إرهابية في دولة إفريقية راح ضحيتها 100 قتيل

عنف دامي ف بوركينافاسو
عنف دامي ف بوركينافاسو

أكدت حكومة بوركينا فاسو، إحدى الدول الإفريقية اليوم السبت، نبأ الجريمة الإرهابية المروعة التي راح ضحيتها عشرات الأرواح البريئة، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وقالت الحكومة البوركينية إن مسلحين إرهابيين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم ليلي على قرية في شمال البلاد.

 

قرار فرنسي عاجل بشأن العمليات العسكرية في مالي

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بسبب الانقلاب العسكري


وفي بيان لها، قالت الحكومة إن الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق، واصفة المهاجمين بـ"الإرهابيين".

 

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

 

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش".

 

وعادة ما تتخذ الجماعات الإرهابية مخالفة أفكار قرية ما لأفكارهم ذريعة لأن يقوموا بقتلهم دون رادع أو رحمة، أو لأن أهالي مكان ما لم يتعاون معهم.

هجمات إرهابيين الضحايا مسلحين إرهاب ضحايا مجزرة الهجمات الإرهابية بوركينا فاسو

موضوعات متعلقة

شئون الأسرى: مليون معتقل فلسطينى فى سجون إسرائيل

إعلان سوداني.. تمديد مدة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية

مصر تدعم غزة بالفرق والمعدات الهندسية.. وكلام إثيوبيا عن سد النهضة ودولتي المصب.. وعائدات مالية ضخمة من «صندوق الاستثمارات» في الرياض.. الأبرز بصحف السعودية

أفغانستان توجه طلب مساعدة عاجل للمجتمع الدولي .. والسبب كورونا

قتيل ومفقودين في انفجار منجم بالصين

رد غريب من إدارة واشنطن على ترامب .. حديث عن الحمار الوحشي

أوستن يخاطب نظراءه في الناتو.. وبايدن يستعد لقمة 14 يونيو

الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع إنهاء الانقسام.. ومصر ترفض تصريحات إثيوبيا عن بناء 100 سد .. وأمير الكويت: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية.. الأبرز بالصحف الكويتية

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ