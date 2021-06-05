ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية والطلاب المكفوفين و طلاب مدارس المتفوقين .

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.



وأعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.



وأعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول الامتحانات