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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: ذكرى تولى الرئيس المسئولية

صدى البلد

ذاكرة الأيام توثق أنه في يوم 3 يونيو 2014 أعلن رئيس المحكمة الدستورية  العليا  فوز المشير السيسي بالانتخابات الرئاسية.

الحدث تاريخي بكل المقاييس وهنا كانت بداية إعادة بناء الدولة المصرية في أعقاب أحداث كانت نواة لهدم مصر من خلال مخطط آثم تكشف تباعا .

سبع سنوات في حكم مصر الرئيس السيسي عطاء بلا حدود يحسب له قراءة الأرض جيداً والإستفادة من سلبيات وأخطاء نالت من المرجو لأجل صلاح أمر البلاد والعباد.

الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية نقلة نوعية وحضارية في كافة الملفات بداية من التعليم والصحة والإسكان  والطرق والعشوائيات ولاننسي العاصمة الإدارية الجديدة .

ليس هذا فقط لكن هناك اكتشافات الغاز والتنقيب عليه بعد ترسيم الحدود البحرية والذي ستنقل مصر نقلة نوعية لتكون محور استراتيجي عالمي في تصدير الغاز وصولا لتنويع مصادر السلام للجيش المصري واقتناء طائرات رافال وغواصات وحاملات طائرات وافتتاح قواعد عسكرية مصرية وتطويرها لتعزيز دور القوات المسلحة المصرية في شتي المجالات كل هذا الانجاز في سبع سنوات .

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر ...لقد إستعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وكم كان رائعا ماجري في ليبيا وفلسطين مؤخرا فضلا عن عودة قوية للعلاقات المصرية السودانية.

المشير السيسي رئيساً لمصر ..مناسبة تستوجب القراءة المستمرة وهنا الرئيس الإنسان مشاهد غير مسبوقة لرئيس مصري يتحرك في كل موضع بمصر يتواصل مع المواطنين وهنا لاننسي أنه إقترب من البسطاء وإستقبلهم في القصر الجمهوري وحقق لهم أمنياتهم مثل فتاة الإسكندرية التي منحها سيارة تعمل عليها بدلا من التريسيكل.

الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي مشاهد رائعة لرئيس جادت به المقادير وهنا وجدت مصر من يحنو عليها ويشعر بها .

سبع سنوات في حكم مصر ..دعاء موصول بطول العمر لرئيس الجمهورية قرين دعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل سوء.

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