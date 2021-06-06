نائب رئيس جامعة عين شمس يتقفد اختبارات الدراسات العليا بكلية التربية

نائب رئيس جامعة عين شمس يتقفد اختبارات الدراسات العليا بكلية التربية
أجرى الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية اليوم، الأحد، لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية، يرافقه الدكتور ماجد ابو العينين عميد الكلية، و الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وشملت الجولة المرور على عدد من قاعات الامتحانات لطلاب الدبلومات المختلفة والقاعدة المخصصة لمشروع stem _ مشروع إعداد معلمين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا _ وعدد من المراكز ذات الطابع الخاص و عدد من مرافق الكلية و الحدائق.
الجدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية انطلقت فى ٢ من يونيو الجارى وتستمر حتى ٢٧ من الشهر ذاته وسط إجراءات احترازية مشددة.