نائب رئيس جامعة عين شمس يتقفد اختبارات الدراسات العليا بكلية التربية

أجرى الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية اليوم، الأحد، لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية، يرافقه الدكتور ماجد ابو العينين عميد الكلية، و الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشملت الجولة المرور على عدد من قاعات الامتحانات لطلاب الدبلومات المختلفة والقاعدة المخصصة لمشروع stem _ مشروع إعداد معلمين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا _ وعدد من المراكز ذات الطابع الخاص و عدد من مرافق الكلية و الحدائق.



الجدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية انطلقت فى ٢ من يونيو الجارى وتستمر حتى ٢٧ من الشهر ذاته وسط إجراءات احترازية مشددة.