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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن اعتقال شخصين تسللا من لبنان

إسرائيل تعتقل شخصين
إسرائيل تعتقل شخصين تسللا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين مشتبه بهما تسللا من لبنان يوم أمس الأحد.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة شملت إغلاق الطرقات وأعمال تمشيط، اعتقلت قوات الجيش المشتبه فيهما اللذين تسللا من داخل لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف أدرعي، في تغريدة على تويتر  أنه "تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني وتم نقلهما للتحقيق".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، أنه رصد شخصين مشتبهين عند منطقة السياج الأمني مع لبنان، مؤكدا أن الأمر ليس "عملا تخريبيا".
 

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