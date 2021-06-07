إسرائيل تعلن اعتقال شخصين تسللا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين مشتبه بهما تسللا من لبنان يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة شملت إغلاق الطرقات وأعمال تمشيط، اعتقلت قوات الجيش المشتبه فيهما اللذين تسللا من داخل لبنان إلى إسرائيل".

في ختام عملية ملاحقة واسعة لقوات جيش الدفاع والشرطة شملت اغلاق الطرقات وأعمال تمشيط اعتقلت قوات جيش الدفاع المشتبه فيهما الذين تسللا من داخل لبنان الى داخل إسرائيل.

تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني وتم نقلهما للتحقيق. https://t.co/lk83zgC6eX pic.twitter.com/6o4dWMy4Nc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2021

وأضاف أدرعي، في تغريدة على تويتر أنه "تم القبض على المشتبه فيهما في منطقة وعرة بالقرب من السياج الأمني وتم نقلهما للتحقيق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، أنه رصد شخصين مشتبهين عند منطقة السياج الأمني مع لبنان، مؤكدا أن الأمر ليس "عملا تخريبيا".

