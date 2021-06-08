عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

داخل محافظة القاهرة وتحديدا فى 33 شارع الدكتور حسن محمود - مصر الجديدة، عاش الفنان الراحل مجدى وهبه، الذى وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله، من خلال وضع لافتة على باب العقار، توضح تاريخ الميلاد: 20/09/1944 ، وتاريخ الوفاة: 04/02/1990 فى إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

طفولة مأساوية

اسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد الصعيد، وتحديدا بنى سويف حيث عاش الفنان مجدي وهبة، أحداثا مؤلمة منذ نعومة أظافره، منها وفاة والده، وكان مجدي طفلًا رضيعًا لم يمر على ولادته 40 يومًا، ليعيش في كنف والدته، التي وهبت حياتها وشبابها لخدمة أطفالها، وكان يعتبر أمه سببا كبيرا فى نجاحه لدرجه أنه قال فى أحد اللقاءات التليفزيونية: "مقدرش أخرج من البيت إلا لما أبوس إيديها وأطلب منها تدعي لي، والأمر نفسه لمّا أرجع، كنت أشعر براحة شديدة معها، حب الأم لأبنائها أصدق حب في الوجود، ولا يساوي أي ثمن".

وحصل مجدى وهبة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 وبعده حصل على ليسانس آداب قسم علم نفس، وبدأ مشواره الفنى عندما اكتشفه المخرج نور الدمرداش فى مسلسل " البقية تأتى" ، وتألق خلال فترة الثمانينات وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية مع كبار النجوم ، وكان من أشهر أعماله السينمائية "ضربة شمس، حادث النصف متر، علي بيه مظهر والأربعين حرام، الوحل، حنفى الأبهة، عصر الحب، باب النصر، رجال لا يخافون الموت ، أبناء و قتلة ، ثرثرة فوق النيل .

علاقة مميزة مع رشدى أباظة والدقن والمليجى

اعتبر الفنان مجدي وهبة أنه مدين بالفضل لثلاثة نجوم في مشواره الفني لتأثيرهم في شخصيته بشكل إيجابي ومميز، ومنهم الفنان رشدي أباظة، الذي دعمه في بداية حياته الفنية، ووجه له العديد من النصائح لمشواره الفني، فضلا عن ملوك الشر على الشاشة، توفيق الدقن، ومحمود المليجي.

الزواج من قريبة ملكة مصر

تزوج الفنان مجدى وهبه ابنة قريبة ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

الشائعات.. والسجن لحيازة المخدرات

ورغم نجاح مجدى وهبه الفني والشهرة التي حققها إلا أنه تم القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات، وسجن بسببها لمدة 70 يومًا وتم تبرئته بعد ذلك،

وعن هذا الأمر كشفت ابنته منال فى تصريحات تليفزيونية سابقة ، أن سجن والدها كان ورائه شخصية سياسية رفضت الكشف عن اسمها، مؤكدة أن خبر القبض على والدها تم نشره وكان وقتها نائمًا في المنزل، وبعد ذلك عندما تم الإفراج عنه، صدر في نفس اليوم أمر باعتقاله، رغم قرار المحكمة بالبراءة وبعدها بيومين أقيلت الشخصية من مكانها وتم الإفراج عن والدها.

سر تنبؤ عادل إمام بوفاته

"إنت ميت ميت ياخيري" كانت هى آخر كلمات قالها حنفي الأبهة، الذي جسد دوره الفنان عادل إمام، للمجرم خيري، ، والذي أدى دوره الفنان مجدي وهبه، خلال أحداث فيلم حنفي الأبهة، ليتوفى بعدها مجدي وهبة في يوم 4 فبراير 1990 إثر أزمة قلبية مفاجئة، لتتحقق بذلك نبؤة عادل إمام الأمر الذي أدخل الزعيم في حزن شديد، كشف عنه خلال تقديمه واجب العزاء لـ ابنة الفنان الراحل.

مجدي وهبه، كان يشعر دائمًا بأنه سيموت صغيرًا في السن، أسوة بوالده وجده، وقبل وفاته قام بشراء سيارة نقل الموتى لخدمة سكان المنطقة التي يقطنها، ويشاء القدر أن يكون هو أول شخص يتم وضع جثمانه داخل سيارة الموتى .

توفى مجدى وهبة بشكل مفاجئ بإحدى القرى السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب، وترددت بعد وفاته شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، فى حين أن شقيقته فريدة وهبة أكدت فى تصريحات إعلامية أنه كان يعانى من مرض بالقلب ولكنه أخفى مرضه عن أسرته حتى رحل به.

يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

images (3)

download (10)

17087320461600431646

hqdefault

2734837_1607435303

8160748_1607435303