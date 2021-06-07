فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

تستعد مصر لطرح الصكوك السيادية للمرة الأولى خلال أيام، بعد موافقة مجلس النواب وصدور القانون، لتحقيق العديد من المستهدفات المالية والتنموية.

ما فائدة الصكوك السيادية ؟

الهدف من الصكوك السيادية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وتوفير مخصصات مالية لـ تمويل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ما هي الصكوك السيادية ؟

الصكوك السيادية هي إحدى أدوات الدين مثلها مثل السندات، وسميت صكوكا لأنها توافق الشريعة الإسلامية، وسيادية لتكون أداة للدين أو التمويل الثابت، حيث إنه إذا كان العائد ثابتا فهذا يدخل ضمن الدين.

و الصكوك السيادية ليست تمويلا من خلال الأسهم، لكنها تمويل من خلال صكوك تعطي سند دائنية لصاحبها، وفي ذات الوقت ملكية في المشروع الاستثماري الذي اشترى صكا سياديا فيه، وهنا يصبح المشروع هو الضامن لأموال حامل الصك.

وتكتسب الصكوك السيادية شيئا من صفات الأسهم، وفي الوقت ذاته تقلل حجم ديون مصر الخارجية البالغة نحو 150 مليار دولار، وبالتالي تقلل من خطر الانكشاف المالي للدولة.

وللمزيد حول الصكوك السيادية ودورها المنشود في تحسين اقتصاد مصر شاهد الفيديوجراف التالي: