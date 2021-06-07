100 ألف قطعة أثرية.. المتحف المصري الكبير .. هنا تحيا مصر و يُخلد التاريخ

بعد حدث نقل المومياوات الملكية الذي تم في 3 أبريل الماضي، وكان محط أنظار العالم أجمع، تستعد الدولة المصرية لإعادة إبهار العام مرة أخرى بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر نهاية العام الجاري 2021، والذي يتم العمل به على قدم وساق للانتهاء منه خلال فترة وجيزة .

المتحف المصري الكبير يعد بمثابة المشروع الأضخم في العالم، والذي صنف على أنه أضخم متحف في التاريخ، ليكون أيقونة متاحف العالم، ويتمتع باستيعاب قرابة 5 ملايين زائر، ويتقلد بأعظم قطع أثرية في العالم، أبرزها كنوز توت عنخ أمون.

اللمسات النهائية

وفي إطار الحرص على الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، توجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في جولة إلى المتحف بميدان الرماية لتفقد وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف .

ورافق الوزير الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والاستشاري الهندسي للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.

شملت الجولة، تفقد الواجهات الخارجية والداخلية لمبنى المتحف والبهو والسلالم الجانبية، والدرج العظيم، وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، حيث تم الانتهاء بنسبة ١٠٠٪؜ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها.

كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها ١٠٧ فاترينات قادمة من ألمانيا وايطاليا، في أماكن عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من ٦٥٪؜ من كنوز الملك الشاب داخل ٦٥ فاترينة منها.

وفي نهاية الجولة أشاد الوزير بجميع العاملين بالمتحف لما يبذلوه من جهد للانتهاء من هذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة، مؤكدا على أن ما رآه اليوم من تصميم ومستوى العرض المتحفي بقاعة الملك توت عنخ آمون سوف يضاهي قاعات كبرى المتاحف العالمية بل سيجعلها من أجمل قاعات العرض في العالم.

موعد افتتاح المتحف الكبير

أما عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم، فأكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه نهاية هذا العام، وسيتم تحديد يوم الافتتاح حسب الحالة العالمية لوباء كورونا.

وتابعت "بهجت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس ، أن المتحف المصري الكبير يضم ما يقرب من 52 ألف قطعة أثرية، وسيحضر الاحتفال العديد من الشخصيات العالمية.

تفاصيل المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة. ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.

وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 550 مليون دولار، تساهم فيها اليابان بقيمة 300 مليون دولار كقرض ميسر، لكن أول محاولة لجمع المال اللازم لبناء هذا الصرح العملاق، تمثلت في المعرض الجديد للآثار المصرية في متحف الفنون في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "توت عنخ أمون والعصر الذهبي الفرعوني".

ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.