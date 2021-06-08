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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كافية بالتجمع الخامس يطرد مجموعة من الفتيات بسبب احتشام إحداهن.. تفاصيل

صدى البلد

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية منشور موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،يروي قصة تعرض مجموعة من الفتيات في إحدى الكافيهات بشارع التسعين، بسبب وجود فتاة بينهن ترتدي عباءة، على الرغم من أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.

وقالت دينا حشيش، إحدى الفتيات اللاتي تعرضن للطرد من خلال حسابها الشخصي بموقع فيس بوك : "الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي، بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة، أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، وحد اقترح علينا كافيه شيشة بسيط في شارع التسعين".

وأكملت : "بدأنا الميتينج وكنا 5 بنات كل واحدة فينا شكل، البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة diverse زي إعلانات Benetton، إحنا تيم كونتنت بنكتب لـ 1.7 مليون فولورز، وأحلى حاجة فينا اختلافنا، لأننا بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم وبعد ساعتين، جت أخر بنت بدموع في عينها من الإحراج، وبتقولنا مش هقدر أحضر الاجتماع، مش عايزيني هنا علشان لابسة عباية". 

وتابعت من خلال منشورها: "روحت للمدير، قولتله عيب عليك، إحنا في 2021، وقدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف، و برضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك، ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم، إحنا ساعة وماشيين لازم السينس، أنت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباءة ولا نقاب ولا شبشب، أنا عمري في حياتي ما اتطردت من مكان، ويوم ما يحصل يبقى في قهوة وأنا أصلا ما بشيش".

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