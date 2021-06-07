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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجيار: 30% زيادة في إقرارات الأشخاص الطبيعيين رغم كورونا .. وآليات احتساب الفاتورة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتور محسن الجيار
الدكتور محسن الجيار وصدي البلد

أكد  الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة عمدت علي تنفيذ مشروعين لتطبيق الفاتورة الالكترونية أولهما منظومة من شخصية اعتبارية إلي شخصية اعتبارية اخري والمعروفة بمنظومة الـ B2B.

 

قال " الجيار" في تصريحات له خلال حوار مع "صدي البلد"، إن النوع الثاني هو منظومة الـ B2C أي من جهة إلي مستهلك نهائي بدون الاقتصار علي حجم تلك المنشآت سواء كانت مشروعا كبيرا او صغيرا او متناهي الصغر او متوسطا.

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وأشار الي أن عملية المحاسبة وفقا للمنظومتين سواء كانت شركات صغيرة او متوسطة ومتناهية الصغر وطرف اخر كيان فإنه يتم اصدار الفاتورة الالكترونية بمنظومة الـ B2B، أما المعاملات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر  وطرفها الاخر هو المستهلك النهائي.

 

وذكر " الجيار" أنه في تلك الحالة يتم اصدار ايصال الكتروني للمستهلك النهائي وبالتالي يكون هذا الايصال بمثابة عقد ملكية او سند للاستحواذ علي السلع في صورتها النهائية.
 

الضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفاتورة الالكترونية مال واعمال اخبار مصر الدكتور محسن الجيار

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