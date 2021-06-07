الجيار: 30% زيادة في إقرارات الأشخاص الطبيعيين رغم كورونا .. وآليات احتساب الفاتورة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة عمدت علي تنفيذ مشروعين لتطبيق الفاتورة الالكترونية أولهما منظومة من شخصية اعتبارية إلي شخصية اعتبارية اخري والمعروفة بمنظومة الـ B2B.

قال " الجيار" في تصريحات له خلال حوار مع "صدي البلد"، إن النوع الثاني هو منظومة الـ B2C أي من جهة إلي مستهلك نهائي بدون الاقتصار علي حجم تلك المنشآت سواء كانت مشروعا كبيرا او صغيرا او متناهي الصغر او متوسطا.

وأشار الي أن عملية المحاسبة وفقا للمنظومتين سواء كانت شركات صغيرة او متوسطة ومتناهية الصغر وطرف اخر كيان فإنه يتم اصدار الفاتورة الالكترونية بمنظومة الـ B2B، أما المعاملات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر وطرفها الاخر هو المستهلك النهائي.

وذكر " الجيار" أنه في تلك الحالة يتم اصدار ايصال الكتروني للمستهلك النهائي وبالتالي يكون هذا الايصال بمثابة عقد ملكية او سند للاستحواذ علي السلع في صورتها النهائية.

