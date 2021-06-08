العاصفة المناعية.. سبب جديد يؤدي لوفاة مرضى كورونا

كشف الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى عزل العبور، عن سبب جديد يؤدي لتدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا.

وتابع ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: “فيروس كورونا يؤثر على الجسم، ويجعله في حالة صعبة للغاية حيث يقوم بعملية إجهاد للجهاز المناعي، ينتج عنها إصابة بالعاصفة المناعية”.

وأوضح أن: "العاصفة المناعية، تظهر من خلال التحاليل، أو تدهور الحالة، وليس كل الحالات تصاب بها، وتظهر بعد مرور 4 أو 5 أيام من المرض".

وأردف: "العاصفة المناعية تسبب ارتفاع في درجات الحرارة وتختلف في حدتها وقد تؤدي إلى جلطات، موضحا: "الأدوية المستخدمة لعلاج العاصفة المناعية قد تؤدي لقلة المناعة وظهور الفطر الأسود، ولذا نحاول عمل معادلة في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون".

