عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدرج 9 مسئولين كنديين على القائمة السوداء

ماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فرض عقوبات على 9 مسئولين كنديين، بحظر دخولهم الأراضي الروسية؛ ردا على عقوبات كندية ضد روسيا.
 

وقالت زاخاروفاـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخباريةـ إنه "ردًا على العقوبات غير الشرعية التي فرضتها الحكومة الكندية في أواخر مارس الماضي على مواطنين روس بذريعة مفتعلة، وبزعم انتهاك حقوق المواطن الروسي المدان لمخالفة القانون أليكسي نافالني؛ تقرر حظر دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى على عدد من المواطنين الكنديين.


وأضافت أن القائمة الروسية السوداء شملت “وزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ومديرة السجون آن كيلي، ونائبة وزير الدفاع جودي توماس ومدير الاستخبارات العسكرية سكوت بيشوب،” وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الكنديين.


وأكدت زاخاروفا أن السلطات الكندية تدعم "المبادرات المعادية لروسيا"، بما في ذلك "النظام القومي المتطرف في كييف والقوى التي تروج لرهاب الروس في دول البلطيق"، مشيرة إلى أن كندا توجه لروسيا "اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن العدوان المزعوم ضد أوكرانيا" وتحاول التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.


وشددت المتحدثة، على أن روسيا على الرغم من ذلك، منفتحة على تطوير علاقات بناءة مبنية على الاحترام المتبادل مع كندا عندما تكون الأخيرة مستعدة لذلك.


يذكر أن كندا فرضت عقوبات على 9 مسئولين روس، بينهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ونائب مدير مكتب الرئاسة الروسية سيرجي كيريينكو والمدعي العام إيجور كراسنوف وغيرهم، على خلفية قضية الناشط الروسي ألكسي نافالني المدان بالاختلاس.

الحكومة الكندية السلطات الكندية زير الدفاع الاستخبارات العسكرية المتحدثة باسم الخارجية الروسية قناة روسيا اليوم ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية أليكسي نافالني عقوبات روسيا كندا

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

فدية ملايين الدولارات.. قرصنة إلكترونية تتسبب في وقف إمدادات خطوط نفط أمريكية

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

16 التزاما على الدولة لـ حماية حقوق ذوى الإعاقة .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ