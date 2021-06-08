روسيا تدرج 9 مسئولين كنديين على القائمة السوداء

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فرض عقوبات على 9 مسئولين كنديين، بحظر دخولهم الأراضي الروسية؛ ردا على عقوبات كندية ضد روسيا.



وقالت زاخاروفاـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخباريةـ إنه "ردًا على العقوبات غير الشرعية التي فرضتها الحكومة الكندية في أواخر مارس الماضي على مواطنين روس بذريعة مفتعلة، وبزعم انتهاك حقوق المواطن الروسي المدان لمخالفة القانون أليكسي نافالني؛ تقرر حظر دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى على عدد من المواطنين الكنديين.



وأضافت أن القائمة الروسية السوداء شملت “وزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ومديرة السجون آن كيلي، ونائبة وزير الدفاع جودي توماس ومدير الاستخبارات العسكرية سكوت بيشوب،” وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الكنديين.



وأكدت زاخاروفا أن السلطات الكندية تدعم "المبادرات المعادية لروسيا"، بما في ذلك "النظام القومي المتطرف في كييف والقوى التي تروج لرهاب الروس في دول البلطيق"، مشيرة إلى أن كندا توجه لروسيا "اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن العدوان المزعوم ضد أوكرانيا" وتحاول التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.



وشددت المتحدثة، على أن روسيا على الرغم من ذلك، منفتحة على تطوير علاقات بناءة مبنية على الاحترام المتبادل مع كندا عندما تكون الأخيرة مستعدة لذلك.



يذكر أن كندا فرضت عقوبات على 9 مسئولين روس، بينهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ونائب مدير مكتب الرئاسة الروسية سيرجي كيريينكو والمدعي العام إيجور كراسنوف وغيرهم، على خلفية قضية الناشط الروسي ألكسي نافالني المدان بالاختلاس.