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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

صدى البلد

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، التزام مصر بتعهداتها الدولية والقوانين الدولية، في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن.
 

وقال رشوان، في اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية؛ ردا على تقييم نظم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في مصر من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إن "مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو تجارة السلاح، مثل التزام مصر بحقوق الإنسان، وهناك مؤسسات دولية كبيرة تقوم بمراجعة المؤسسات الوطنية".
 

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت منذ عام 2002، ويترأسها المستشار أحمد سعيد خليل، وتعمل في إطار العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، وفقا لقواعد منهجية، ومعايير وضعها مجلس الأمن والدول الأعضاء، وتتعامل مع شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية.


وأوضح أنه عندما "تختلط عمليات غسيل الأموال بعمليات جنائية؛ فالوحدة تتعامل مع كل الجهات المعنية داخل مصر"، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالمعايير الدولية، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الرئيسية، ومنها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ولديها فهما جيدا بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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