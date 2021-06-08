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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الحوثين..

الخارجية الإماراتية توجه نداءً هاما للمجتمع الدولي

الإمارات
الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بالصواريخ والطائرات المفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

 

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - قولها إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

 

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كما ناشدت الوزارة المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عددا كبيرا من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات، يفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

 

فيما وجهت دعوة عاجلة إلى الوزارة المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

الامارات ايران الحوثيين المجتمع الدولي ميليشيات الحوثي محافظة مأرب اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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