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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان علوم الإعدادية

صدى البلد

أجرى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم  بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية ببعض لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي  لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية حيث يؤدي الطلاب امتحان العلوم .
 

وبدأ سعد جولته التفقدية بمتابعة لجنة ابن أنس الرسمية لغات بإدارة وسط واطمأن من الطلبة و الطالبات على مستوى الامتحان ، كما تابع لجنة طه حسين الإعدادية بنات بإدارة وسط .

وقال سعد إنه لم تَرِد أية شكاوى من مستوى امتحان العلوم سواء خلال متابعة مدير المديرية أو من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية، وشدّد  سعد في جولته على مستوى نظافة دورات المياه  وتطهير وتعقيم اللجنة يوميًّـا، مؤكدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

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تأتي زيارة مدير المديرية في إطار التأكد من عدم وجود أية معوقات للطلاب والمراقبين ، ومتابعة خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 14 ) طالبًـا بدلا من ( 20 ) طالبًـا وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ، والتباعد الاجتماعي الآمن و ارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا  للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا ، والتأكيد على نشر جدول الامتحان في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان ، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين  . 
 
وشدَّد سعد على الالتزام بتعليمات خروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم ، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين ، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات  .

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 .
 

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