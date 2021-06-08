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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

صدى البلد

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، حجر الأساس لمشروع  مدينة نور وهي مدينة سكنية تنفذها  وزارة الإسكان، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة أمام العاصمة الإدارية.

مشروع مدينة نور

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى العقارية، أنه تم التخطيط لمدينة "نور" بفلسفة تواكب آفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مشروع مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة  وطريقة الحجز وانظمة التقسيط من خلال الفيديو جراف التالي.

الحجز في مدينة نور مشروع مدينة نور مجموعة هشام طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى مدينة نور

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