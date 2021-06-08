متحدث السياحة : منع دخول فتاة "العباية" كافيه التجمع عقوبته الغلق أو سحب الترخيص

أكدت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أنه لا يوجد أي قانون ينص على منع دخول المواطنين بالزي المناسب الذي يراعي الآداب العامة، كما أنه لا يوجد ما يمنع دخول مكان سياحي أو غير سياحي بزيه طالما لم يمانع الآداب العامة، إلا أن هناك أماكن تحدد زي خاص بها.

وأضاف "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث من منع سيدة لإرتدائها "عباية" من التواجد بأحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس هو خارج عن المألوف، ولابد على السيدة التي تعرضت لهذا الموقف التواصل مع وزارة السياحة على الخط الساخن "19653" وتسجيل الشكوى والإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة.

وأشارت أنه حال إثبات صحة البلاغ سيتم اتخاذ إجراءات والتي تبدأ بالتحقيق مع صاحب المنشأة، بالإضافة إلى إجراء الجزاء القانوني عليه طبقًا لطبيعة الحالة، إذ أن الجزاء من الممكن أن يكون غلق مؤقت أو سحب تراخيص أو غلق وإيقاف تام.