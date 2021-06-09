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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقية فصل 2000 طالب من كلية تجارة الإسكندرية.. رئيس الجامعة يكشف التفاصيل

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

كشف الدكتور  عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، حقيقية  التهديد بفصل 2000 طالب بكلية التجارة بالجامعة بسبب نظام الساعات المعتمدة.


وقال  عبد العزيز قنصوة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ":" مفيش 2000 طالب سيتم فصلهم من الكلية ".

 

وأضاف عبد العزيز قنصوة:" منظومة الساعات المعتمدة تبنتها الجامعة من 2016  وتلك المنظومة تشبه المنظومة القديمة".، مضيفا:" منظومة الساعات المعتمدة مرنة  ونعطي الفرصة للطالب لتحسين مستواه كي لا يكون راسب".

 

وتابع عبد العزيز قنصوة:"  المعدل التراكمي للطالب في الساعات المعتمدة يتم تقييمه من 4 نقاط  ولو الطالب حصل على مستوى أقل من 2 نقطة للمعدل التراكمي  يتم توجيه انذار  للطالب".

 

وأكمل عبد العزيز قنصوة:" الإنذار الذي يوجه للطالب ليس انذار بالفصل ولكنه إنذار لحث الطالب على زيادة المعدل التراكمي كي يتخطى 2 نقطة  في منظومة الساعات المعتمدة".

 

ولفت عبد العزيز قنصوة:" 2000 طالب في كلية التجارة تم توجيه إنذارات وعدد كلية طلاب كلية التجارة 40 ألف طالب وعدد من يدرس في منظومة الساعات المعتمدة 18 ألف طالب،  والـ 2000 طالب لديهم أكثر من فرصة لتحسين مستواهم وتحسين المعدل التراكمي الخاص بهم في منظومة الساعات المعتمدة ".
 

التجارة الاسكندرية كلية التجارة الساعات المعتمدة اخبار التوك شو

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