ليلى علوي تهنئ راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده.. صور

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنان اللبناني راغب علامة؛ بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".



ونشرت ليلى علوي، صورة، تجمعها بالمطرب راغب علامة، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، وعلقت "علوي" على الصور: "كل سنة وأنت طيب".



ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء حفل غنائي جديد له، في الإمارات، يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفي ذات الوقت، يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».



وتصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الثلاثاء؛ بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر، مع مجموعة من الفنانين، وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له؛ لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.