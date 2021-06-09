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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم

صدى البلد

تقام عدد من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الأربعاء.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 كالآتي:

تركمانستان X لبنان – 8 صباحا

سريلانكا X كوريا الجنوبية – 1 ظهرا

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انحساب منتخب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وذكر الاتحاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن منتخب كوريا الشمالية انسحب من تصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات كأس آسيا 2023.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي، أنه يتم إحالة الأمر إلى اللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار بيان الاتحاد الآسيوي، إلى أنه سيتم لاحقاً إعلان التفاصيل الإضافية الخاصة بترتيب المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً المتصدرة الحالية تركمانستان ومستضيفة مباريات المجموعة كوريا الجنوبية ولبنان وسريلانكا.

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