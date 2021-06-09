مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في محافظات مصر
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، 28 شوّال 1442 هجرية.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء
في القاهرة
أذان الفجْر 3:08 ص
الشروق 4:52 ص
أذان الظُّهْر 11:54 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:55 م
أذان العِشاء 8:27 م
في الإسكندرية
أذان الفجر 3:07 ص
الشروق 4:55 ص
أذان الظهر 11:59 ص
أذان العصر 3:37 م
أذان المغرب 07:03 م
أذان العشاء 8:37 م.
في الإسماعيلية
أذان الفجر 3:01
الشروق 4:47 م
أذان الظهر 11:50 م
أذان العصر 3:27 م
أذان المغرب 6:53 م
أذان العشاء 8:25 م.
في أسوان