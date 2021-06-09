مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، 28 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

في القاهرة

أذان الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:52 ص

أذان الظُّهْر 11:54 ص

أذان العَصر 3:30 م

أذان المَغرب 6:55 م

أذان العِشاء 8:27 م



في الإسكندرية

أذان الفجر 3:07 ص

الشروق 4:55 ص

أذان الظهر 11:59 ص

أذان العصر 3:37 م

أذان المغرب 07:03 م

أذان العشاء 8:37 م.



في الإسماعيلية

أذان الفجر 3:01

الشروق 4:47 م

أذان الظهر 11:50 م

أذان العصر 3:27 م

أذان المغرب 6:53 م

أذان العشاء 8:25 م.



في أسوان