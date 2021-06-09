عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، 28 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

في القاهرة

أذان الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:52  ص
أذان الظُّهْر 11:54 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:55 م
أذان العِشاء 8:27 م
 

في الإسكندرية

أذان الفجر 3:07 ص
الشروق 4:55  ص
أذان الظهر 11:59 ص
أذان العصر 3:37 م
أذان المغرب 07:03 م
أذان العشاء 8:37 م.  
   
في الإسماعيلية
أذان الفجر 3:01
الشروق 4:47 م
أذان الظهر 11:50 م
أذان العصر 3:27 م 
أذان المغرب 6:53 م
أذان العشاء 8:25  م.         
 

في أسوان  

الصلاة الاسكندرية أسوان المغرب الشروق الاسماعيلية صدى البلد القاهرة موقع صدى البلد أذان الفجر المغرب فجر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء خدمة مواقيت الصلاة

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق اسكندرية الصحراوي | صور

رئيس تحرير وصحفيو "صدى البلد" ينعون والدة الزميل سامح لاشين

صدى البلد نموذجاً.. دراسة تطبيقية تبحث تصميم المواقع الإلكترونية الإخبارية العربية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها

حدث ليلا.. الداخلة تضبط ترامادول بـ 4 مليون جنيه.. ليبيا تعلن خطة جديدة للنفط.. الزمالك يوجه رسالة لـ ساسي

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1-6-2021

حدث ليلاً | 1189 إصابة ووفاة جديدة بكورونا.. سرقة فيلا إلهام شاهين.. نقل سبعبع إلى دار الشفاء.. فرناندو توريس يعود للملاعب

خدمات تهمك| درجات الحرارة اليوم.. الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض.. أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 في محافظات مصر

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة عبدالله محمود.. قصة رحيله المأساوية بالسرطان في سن صغيرة

مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار| خدمات تهمك

إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء في غزة لتعطيل القبة الحديدية

بعد تغلبه على باراجواي .. منتخب البرازيل يحقق رقماً قياسياً

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

5 ملايين فرصة عمل .. وزير الزراعة يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ