مصرع سيدتين واصابة ثالثة فى حادث تصادم بقليوب

لقيت سيدتان مصرعهما واصيبت ثالثة فى حادث تصادم بمطلع كوبرى قليوب بمحافظة القليوبية تم نقل الجثث والمصابة الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية اخطارا بمصرع سيدتان مواصابة ثالثة فى حادث تصادم بقليوب وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف .

وتبين من المعاينة مصرع فاطمه م م " 39 سنه ربة منزل ونبيله م ن " 38 سنه ربة منزل ومقيمين عرب النجدى مركز قليوب واصابة هويدا ا م " 45 سنه ومقيم عرب النجدى اثر وقوع حادث عبور مشاه مطلع كوبرى قليوب حيث صدمتهم سيارة على الطريق.

من ناحية اخرى عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى بمدينة بنها عقب رفع آثار حادث خروج عجلتين من أحد القطارات داخل محطة قطارات بنها ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأراوح.



وتوجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الى محطة قطار بنها لمتابعة خروج عجلتين للقطار رقم 163 الروسى والمتجه من اسوان الى الإسكندرية.



يذكر أنه فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا حدث سقوط العجلات الخلفية للعربة السادسة والسابعة الامامية للقطار الروسي رقم 163 بعد 300 متر من محطة قطار بنها وكان القطار قادما من اسوان ومتجها الى اسكندرية ولم تحدث اى اصابات فى الركاب وفى تمام الساعة 8.25 صباحا تم رفع عجلات القطار وتم اعادة الحركة على طبيعتها على المحطة وتم انتظام حركة القطارات.