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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشتريات الأجانب تعزز من أداء البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مقابل مبيعات محلية وعربية.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3916 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3329 نقطة.
 

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