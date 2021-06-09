نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

تمكنت قوات الدفاع المدني والأطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة علي حريق ٣ حظائر ماشية بمنطقة الخلية بقرية مونسة التابعة للوحدة المحلية بجريس.

حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية بجريس وقوات الحماية المدنية ، وبحضور قوة من مركز شرطة أشمون ونقطة شرطة جريس وتم الانتقال لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وتبين اشتعال النيران في الحظائر الثلاث و إحتراق محتويات الحظائر بالكامل بالإضافة إلى نفوق عدد 12 رأس ماشية .

وتم السيطرة علي الحريق دون أن يمتد للمنازل المجاورة ودون أي خسائر بشرية، وجاري التحقيق في أسباب الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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