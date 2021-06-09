ليبيا تعلن تسجيل 229 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا اليوم، الأربعاء، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 241 شخصًا، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 97 إصابة و188 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 188 ألفًا و157 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و128 حالة نشطة، ووفاة 3152 شخصًا.